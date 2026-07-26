Реал Мадрид се откажува од трката за ангажман на Олисе од Баерн Минхен

Facebook / FC Bayern München

Реал Мадрид пред неколку дена го информирал Баерн Минхен за својата намера да не ги нарушува односите заради трансферот на напаѓачот Мајкл Олисе.

Според инсајдер Фабрицио Романо, претседателот на шпанскиот клуб Флорентино Перез би сакал да го потпише 24-годишниот Французин, но само ако Баерн ја отвори вратата за преговори. Ова нема да се случи во летото 2026 година.

Реал Мадрид во моментов е фокусиран на напаѓачот на Лајпциг, Јан Диоманде. Според „Спорт.ес“, „кралевите“ го разгледуваат 19-годишникот како алтернатива на Олисе и се подготвени да платат 100 милиони евра за него.

Олисе игра за Баерн од 2024 година, а неговиот договор е до 30 јуни 2029 година. Во сезоната 2025/26, крилниот напаѓач постигна 22 гола и имаше 31 асистенција во 52 натпревари.

„Трансфермаркт“ ја проценува неговата трансферна вредност на 170 милиони евра.