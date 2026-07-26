Работник загина при градежните работи на „Камп Ноу“: Барселона вети дека ќе го поддржи семејството

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ФК Барселона вети дека ќе го поддржи семејството на работникот кој го загуби животот за време на реновирањето на стадионот „Камп Ноу“, објави ЕСПН.

Инцидентот се случил во петокот, 24 јули, за време на тековните работи за зголемување на капацитетот на стадионот.

ФК Барселона длабоко жали за смртта на работникот кој го загуби животот вчера во индустриска несреќа за време на реновирањето на стадионот. Клубот изразува најдлабоко сочувство и искрена поддршка на неговото семејство, пријатели и колеги. Претседателот на ФК Барселона, Жоан Лапорта, сака лично да изрази сочувство до семејството и, во име на целиот клуб, изјавува дека е подготвен да направи сè што е можно за нив“, се вели во соопштението.

Работата на стадионот, која може да се следи во живо на веб-страницата на клубот, почна во јуни 2023 година и беше оптоварена со бројни одложувања и зголемување на трошоците.

Откако го користеа Олимпискиот стадион на Барселона во почетните фази од работата, тимот се врати на „Камп Ноу“ за домашни натпревари во ноември 2025 година и победија на 19 од 20 натпревари таму во остатокот од сезоната 2025/26 – единствен исклучок е поразот во април од Атлетико Мадрид во Лигата на шампионите.