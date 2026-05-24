Денеска променливо облачно, дожд, грмежи, северен ветер и изолирана појава на град

Синоптичарите за денеска најавуваат променливо облачно и нестабилно време, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен северен ветер – над 50 километри на час.

Локално, според најавите, процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер – над 60 километри на час и услови за изолирана појава на град.

Минималната температура се очекува да биде во интервал од 9 до 16, а максималната да достигне од 21 до 28 Целзиусови степени.

Во Скопје се очекува променливо облачно и нестабилно време со пороен дожд и грмежи. Во делови од котлината ќе има услови за краткотрајно невреме со интензивен пороен дожд, грмежи, засилен ветер и изолирана појава на град. Минималната температура се очекува да се спушти до 14, а максималната да достигне до 26 Целзиусови степени.

Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на новата седмица, времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови повторно се очекува локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.