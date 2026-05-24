Трамп тврди дека мировниот договор со Иран е речиси договорен, Техеран демантира

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Меморандумот за разбирање за мировен договор со Иран е „во голема мера договорен“ и дека тој предвидува отворање на Ормуската Теснина, но иранската новинска агенција Фарс подоцна ги демантираше овие тврдења во однос на контролата врз водниот пат.

Трамп преку социјалните мрежи истакна дека очекуваниот договор ќе го деблокира овој клучен воден пат, чие затворање ги наруши глобалните енергетски пазари по избувнувањето на конфликтот во февруари, кога САД и Израел извршија напади врз Иран. Тој додаде дека финалните детали се уште се разгледуваат. Агенцијата Фарс, пак, објави дека договорот всушност ќе му овозможи на Иран да управува со подрачјето на Ормуската Теснина и дека изјавите на Трамп не соодветствуваат со реалноста.

Техеран потврди дека се работи на меморандум за прекин на војната по средбата на високиот ирански претставник Асим Мунир со шефот на пакистанската армија. Пакистанските извори го оценија напредокот како „охрабрувачки“ и доволно сеопфатен за крај на војната, а премиерот Шехбаз Шариф јавно ги пофали напорите на Трамп за постигнување мир.

Според западни медиуми, предложената рамка содржи три фази: формален крај на војната, решавање на кризата околу Ормуската Теснина и 30-дневен прозорец за пошироки преговори. Доколку Вашингтон го прифати меморандумот, разговорите би продолжиле по празникот Курбан бајрам.

Поради сериозноста на ситуацијата и притисокот од енергетската криза врз американските потрошувачи, Трамп викендов остана во Вашингтон и ги откажа приватните планови. Тој оствари телефонски разговори со лидерите на Саудиска Арабија, Катар, Египет, ОАЕ, Јордан, Турција и Пакистан, кои го охрабриле да го прифати договорот, а позитивно го оцени и разговорот со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека разликите се намалуваат, но нагласи дека Техеран инсистира на контрола врз Ормуската Теснина, прекин на американската блокада и укинување на нафтените санкции. За Иран приоритет е и запирање на заканите од нови американски напади, како и стабилизација на конфликтот во Либан меѓу Хезболах и израелските сили.

За време на викендот, командантот на пакистанската армија Мунир престојуваше во Техеран на средби со иранските претставници Мохамад Багер Галибаф и Абас Арагчи. Галибаф предупреди дека доколку САД несовесно ја обноват војната, одговорот на Иран ќе биде уште пожесток.(МИА)