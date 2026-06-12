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12.06.2026
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Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Облачно со повремени врнежи од дожд и посвежо

Сервиси

12.06.2026

Времето денеска ќе биде променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен, долж Повардарието повремено силен ветер од северeн правец со брзина од над 60 километри на час. Минималната температура ќе биде во интервал од 10 до 17, а максималната значително ќе опадне и ќе дбиде во интервал од 20 до 27 степени Целзиусови.

Во Скопје че биде променливо облачно и посвежо, претпладне со повремени врнежи од дожд. Ќе дува засилен, во делови од котлината повремено силен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 24 степени Целзиусови.

Според најавите од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), во следните денови времето ќе биде стабилно, во деновите од викендот посвежо, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст.

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