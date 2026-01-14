Kуса дневна прошетка го намалува ризикот од предвремена смрт

Дури и кратка дневна прошетка може да го намали ризикот од прерана смрт за 15 проценти, а малите промени во животниот стил во средната возраст можат да имаат значително влијание врз здравјето. Ова го покажуваат резултатите од две независни студии објавени во научните списанија „The Lancet“ и „eClinicalMedicine“.

Петминутна прошетка прави голема разлика

Студија објавена во списанието „The Lancet“ анализирала податоци од 135.000 луѓе од Велика Британија, Норвешка, Шведска и САД, претежно во педесеттите и шеесеттите години. Учесниците носеле педометри секојдневно за мерење на нивото на активност, а стапките на смртност од сите причини биле следени во текот на осум години.

Беше заклучено дека само пет дополнителни минути одење дневно би ја намалиле стапката на прерана смрт за 10 проценти. Беше разгледано влијанието на умерената до енергична активност, што вклучува брзо одење, косење тревник, домашни работи, возење велосипед или пливање. Истражувањето, предводено од тим од Норвешката школа за спортски науки, исто така откри дека намалувањето на времето поминато во седење за 30 минути дневно може да ја намали смртноста за околу пет проценти.

Професорката Мелоди Динг од Универзитетот во Сиднеј изјави дека неактивниот начин на живот е поврзан со голем број здравствени проблеми.

Оваа студија покажува огромна корист за јавното здравје дури и од мало зголемување на физичката активност, забележа таа.

Брендон Стабс, од Кингс колеџ во Лондон, рече дека откритието „нуди надеж, особено за најмалку активните, служејќи како инспиративна порака за јавното здравје“.

Дури и малите промени во вашето дневно ниво на активност можат да направат голема разлика. На пример, брзо одење за време на прошетка, искачување на неколку дополнителни скали или енергично играње со вашите внуци, рече тој.

Сепак, додаде дека ова е опсервациска студија која не може да докаже каузалност. „Контролирани испитувања би биле идеални за да се потврди дали овие промени директно ја намалуваат смртноста, нагласи тој.

Даниел Бејли од Универзитетот Брунел рече дека дополнителни пет минути одење дневно треба да бидат изводливи за повеќето луѓе. „Умерените активности се оние што ни помагаат да дишеме малку потешко и да се чувствуваме потопло“, објасни тој.