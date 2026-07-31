Марјан Илиевски седнува на клупата на КК Маџари

Финалистот на кошаркарскиот плејоф екипата на Маџари во новата сезона ќе биде предводена од Марјан Илиевски, кој ќе биде тренер и предводник на стручниот штаб. Тој е еден од коосновачите на клубот и идеолог на овој проект.

Маџари во новата сезона покрај настапот во домашните натпревари ќе игра и во АБА 2 лигата што ќе биде деби за клубот во едно регионално натпреварување.

Илиевски е едно од најквалитетните тренерски имиња во македонската кошарка, со значајно меѓународно искуство, а како тренер во Македонија работел во Лирија, Кожув, Блокотехна, АВ Охрид и Пелистер.

Воедно беше и селектор на македонска репрезентација.