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Палестинец уапсен на Крит под сомнение дека е поврзан со Хамас и планирал напади

Балкан

07.06.2026

МИА

Грчките власти уапсија 37-годишен Палестинец на Крит, осомничен за врски со палестинската група Хамас и планирање терористички активности, вклучително и можни напади врз израелски цели, јавија грчки медиуми повикувајќи се на безбедносни извори.

Апсењето е извршено во заедничка операција на грчката разузнавачка служба EYP и Дирекцијата за борба против специјални насилни кривични дела (DAEEB), по информациите добиени од службите пред десет дена.

Осомничениот пристигнал во Грција од Појасот Газа пред една година и поднел барање за азил.

Извор: МИА

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