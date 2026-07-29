Тренерот на Шкендија: Знаеме дека нема да биде лесно против Браво

Пред утрешниот дуел против екипата на Браво тренерот на Шкендија, Артим Положани го даде своето мислење за натпреварот.

„Браво е квалитетен тим и е тишичен претставник на словенечкиот фудбал. Ние ќе треба да дадеме и повеќе од максимум за да успееме да ја оствариме целта и да се пласираме во следната рунда. Знаеме дека нема да биде лесно, но видовме дека можеме да се надигруваме и дефинитивно ќе продолжиме со ист стил како во Скопје. Предност е што сега ќе ја имаме поддршката од нашите фанови и ќе сториме се за да обезбедиме пласман понатаму“.