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Неделник

Тренерот на Шкендија: Знаеме дека нема да биде лесно против Браво

Фудбал

29.07.2026

Пред утрешниот дуел против екипата на Браво тренерот на Шкендија, Артим Положани го даде своето мислење за натпреварот.

„Браво е квалитетен тим и е тишичен претставник на словенечкиот фудбал. Ние ќе треба да дадеме и повеќе од максимум за да успееме да ја оствариме целта и да се пласираме во следната рунда. Знаеме дека нема да биде лесно, но видовме дека можеме да се надигруваме и дефинитивно ќе продолжиме со ист стил како во Скопје. Предност е што сега ќе ја имаме поддршката од нашите фанови и ќе сториме се за да обезбедиме пласман понатаму“. 

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