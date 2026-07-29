Криза: И Ауди најави затворање на фабрики

Илјадници работници на „Ауди“ денеска протестираа против можното затворање на фабриката на тој германски производител на автомобили во Некарсулм.

Матичната компанија на „Ауди“, „Фолксваген“, спроведува реструктурирање за кое се очекува да резултира со десетици илјади отпуштања. Протестот во Некарсулм се случи истовремено со најавата на „БМВ“ дека исто така ќе укине неколку илјади работни места.

Станува збор за најнов удар за работниците во германската автомобилска индустрија, која на кратења ја принудија високите трошоци, сè посилната кинеска конкуренција и американските царини.

Работниците бараат појасни информации од „Фолксваген“. Извршен директор на компанијата Оливер Блуме претходно предупреди дека Некарсулм е меѓу четирите германски погони кои би можеле да се затворат по 2030 година доколку не се пронајде друго решение.

Блуме се обидува да го избегне затворањето на фабриките предлагајќи алтернативи кои вклучуваат партнерства со одбранбениот сектор и производство на кинеските модели на „Фолксваген“, кои моментално не се достапни за продажба во Европа, во недоволно искористените погони ширум Германија.

На локацијата во Некарсулм се вработени околу 15 илјади луѓе. Тој погон ги произведува моделите „A5“, „A6“ и „A8“ на „Ауди“, а во помали серии и целосно електричниот „Audi e-tron GT“.

Локалниот градоначалник Штефен Хертвиг предупреди дека затворањето на погонот во Некарсулм ќе има далекусежни последици за југозападната сојузна покраина Баден-Виртемберг, традиционален автомобилски регион во кој под притисок се и „Мерцедес-Бенц“, „Порше“ и „Бош