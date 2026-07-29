 Skip to main content
29.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 29 јули 2026
Неделник

Влаховиќ се надева на повик од големата Барселона

Фудбал

29.07.2026

Турците нудат вистинско богатство, но Душан Влаховиќ наводно има друг план. Српскиот голгетер наводно го држи Бешикташ на чекање, бидејќи се надева на покана од големата Барселона.

Од 1 јули, Влаховиќ е без договор и може да избере нова средина без обештетување. Токму затоа интересот за српскиот репрезентативец не се намалува, но според турските и италијанските медиуми, единствената конкретна понуда што моментално е на неговата маса доаѓа од Истанбул. Бешикташ е подготвен да направи сè за да го доведе на црно-белите терени.

Поврзани вести

Фудбал  | 26.12.2025
Влаховиќ и повреден добива понуди од Премиер лигата
Фудбал  | 02.12.2025
Jувентус остана без Влаховиќ до следната година
Фудбал  | 29.09.2025
Влаховиќ од јануари во Јунајтед?