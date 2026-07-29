Влаховиќ се надева на повик од големата Барселона

Турците нудат вистинско богатство, но Душан Влаховиќ наводно има друг план. Српскиот голгетер наводно го држи Бешикташ на чекање, бидејќи се надева на покана од големата Барселона.

Од 1 јули, Влаховиќ е без договор и може да избере нова средина без обештетување. Токму затоа интересот за српскиот репрезентативец не се намалува, но според турските и италијанските медиуми, единствената конкретна понуда што моментално е на неговата маса доаѓа од Истанбул. Бешикташ е подготвен да направи сè за да го доведе на црно-белите терени.