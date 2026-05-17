БЈБ и семејствата на загинатите припадници со заедничка порака: Хероите не се забораваат

Денеска (17.05.2026) во седиштето на Единицата за брзо распоредување во Скопје, директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев оддаде почит на загинатите припадници на Единицата кои своите животи ги положија во служба на државата, безбедноста и граѓаните.

Во присуство на нивните семејства, градоначалникот на Ѓорче Петров, пратеникот Бојан Стојановски, претставници на синдикатите и колегите од специјалните единици на Бирото за јавна безбедност, пред споменикот подигнат во нивна чест, беше оддадена почит и благодарност кон луѓето кои ја дадоа најголемата жртва за Македонија.

Нивните имиња и нивните дела никогаш нема да бидат избришани од нашата полициска и институционална меморија. Тие остануваат траен симбол на храброст, чест и пожртвуваност. Нивниот живот положен за татковината е аманет за сите нас чесно, одговорно и посветено да ја чуваме безбедноста на граѓаните и интегритетот на државата”, истакна директорот на БЈБ Јанев, додавајќи дека најтешко е за нивните семејства, болката по загубата никогаш не исчезнува, но тие мора да знаат дека не се сами. “Полицијата и раководството секогаш ќе бидат покрај нив, затоа што тие се дел од нашето големо полициско семејство”, рече Јанев.

Во чест на загинатите припадници на ЕБР, директорот Јанев го отворив и меморијалниот турнир на кој учествуваат 14 екипи од различни организациски единици на полицијата. На отворањето Јанев посочи дека со спортски дух, со заедништво и фер-плеј продолжуваме да го чуваме споменот на луѓето кои не дозволија стравот да биде посилен од должноста.