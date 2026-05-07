Фактори што го намалуваат ризикот од деменција и мозочен удар

07.05.2026

Здравјето на мозокот во голема мера зависи од начинот на живот, а не само од генетиката и возраста, се наведува во новиот извештај на Американското здружение за срце (AHA). Експертите нагласуваат дека ризикот од деменција и мозочен удар може значително да се намали преку воспоставување правилни животни навики и навремена здравствена грижа.

Според извештајот, здравјето на мозокот е нераскинливо поврзано со состојбата на срцето и крвните садови. Високиот крвен притисок, дијабетесот, покачениот холестерол, пушењето и дебелината се идентификувани како примарни фактори кои го зголемуваат ризикот од когнитивни оштетувања.

Дополнително, врз когнитивното здравје негативно влијаат и фактори како што се хроничниот стрес, анксиозноста, депресијата, лошиот сон, нарушувањата на цревната флора, како и загадувањето на животната средина и неповолните социоекономски услови.

Медитеранската исхрана, редовната физичка активност, квалитетниот сон и контролата на стресот имаат клучна улога во заштитата на мозокот. Промените во животниот стил помагаат независно од возраста на лицето, советуваат медицинските експерти.

Во извештајот посебно се потенцира важноста на менталното здравје, одржувањето на социјалните контакти и поседувањето чувство за животна цел како заштитни фактори кои помагаат во зачувување на мозочните функции во текот на целиот живот.(МИА)

