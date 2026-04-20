Јоргованот не е само растение што мириса убаво, тој ги третира болните коски и зглобови

Лековитите својства на јоргованот доаѓаат од неговите горчливи супстанции и есенцијални масла кои имаат антиинфламаторно дејство. Во народната медицина, јоргованот се користи за ублажување на болката кај артритис, ревматизам и ишијас.

Неговата најголема сила лежи во неговата способност да ја стимулира циркулацијата на местото на болката, што го намалува отокот и вкочанетоста.

Рецепт што се пренесува низ генерации – како да направите масло од јоргован

Ако страдате од болки во коленото, грбот или зглобот, можете да го направите овој едноставен природен лек дома додека јоргованот сè уште цвета.

Што ви е потребно:

Тегла полна со свежи цветови од јоргован (без зелените гранчиња)

Ладно цедено маслиново или сончогледово масло

Подготовка:

Наполнете чиста тегла со цветови од јоргован до врвот, но не ги пакувајте премногу цврсто. Истурете го маслото врз цветовите така што сите цветови ќе бидат целосно потопени. Затворете ја теглата и оставете ја на сончево место околу 15 до 20 дена. Повремено протресете ја теглата.

По овој период, процедете го маслото низ газа и чувајте го во темно стаклено шише.

Користете го добиеното масло за нежно масирање на болните места два до три пати на ден. По само неколку дена, ќе почувствувате како болката се смирува и вашите зглобови стануваат поподвижни.

Чај од лисја за чистење на телото

Покрај цветовите, и листовите од јоргован се лековити. Чајот направен од сушени лисја традиционално се користи за подобрување на варењето на храната, но и за помош при треска. Сепак, поради специфичните состојки, овој чај треба да се користи умерено и секогаш консултирајте се со стручно лице.

Дополнителни совети: Доколку сакате уште посилен ефект врз ревматизмот, некои билкари советуваат да додадете малку рендан рен во маслото, што дополнително го загрева болното место.