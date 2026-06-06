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06.06.2026
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Не забораваме, не отстапуваме и продолжуваме – во Кочани нов Марш за ангелите

Македонија

06.06.2026

Во Кочани попладнево ќе се одржи 45-тиот Марш на ангелите. Почетокот на маршот е закажан за 18 часот и 5 минути часот во Паркот на револуцијата, од каде учесниците ќе се движат кон трговскиот центар, УЈП, МВР, Основниот суд и ќе завршат кај спортската сала „Кочански ангели“.

Организаторите информираат дека маршот ќе се одвива мирно и достоинствено, во чест на 63-те ангели, за повредените и за семејствата кои секојдневно се соочуваат со болката и загубата.

Според нив, маршот претставува чин на сеќавање и почит, но и повик за одговорност, вистина и правда.

„Не забораваме, не отстапуваме и продолжуваме“, порачуваат организаторите.

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