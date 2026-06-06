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„Три работи не можеш да предвидиш: Бог, сексот и ЕУ“, вели Рама на прашањето кога ќе станат членка

Балкан

06.06.2026

Албанскиот премиер Еди Рама со одговор во свој стил кога на Самитот за Западен Балкан во Црна Гора новинарите му го поставија прашањето кога Албанија би можела да стане членка на Европската унија.

Има три работи што не можеш да ги предвидиш: Бог, сексот и Европската унија, изјави албанскиот премиер.

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