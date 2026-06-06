„Три работи не можеш да предвидиш: Бог, сексот и ЕУ“, вели Рама на прашањето кога ќе станат членка

Албанскиот премиер Еди Рама со одговор во свој стил кога на Самитот за Западен Балкан во Црна Гора новинарите му го поставија прашањето кога Албанија би можела да стане членка на Европската унија.
Има три работи што не можеш да ги предвидиш: Бог, сексот и Европската унија, изјави албанскиот премиер.
🤣 Albanian PM Edi Rama on when Albania will join the EU:— NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026
“There are three things you can't predict: God, sex and the EU.”
Probably the most accurate description of EU enlargement ever. pic.twitter.com/a8tGvClpul