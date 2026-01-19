 Skip to main content
Рама: Албанија нема да плати милијарда евра за да влезе во Одборот за мир во Газа

Албанскиот премиерот Еди Рама на платформата Х реагираше околу информациите во дел на медиумите и социјалните мрежи во врска со Одборот за мир на Трамп за Појасот Газа, оценувајќи  ги како неточни и водени од политички цели.

Некои тврдења и во медиумите дека Албанија ќе плати милијарда евра за влез во Одборот за мир во Газа, се лага. Денешна Албанија е меѓународно почитувана земја а мојата посветеност е фокусирана на довербата што ни ја дадоа  албанските граѓани и почитта на светската сцена“, наведува Рама. 

Тој ја завршува својота порака со метафората:

Колку повеќе лаат кучињата, толку подалеку се движи караванот“.

Трамп ги покани Путин, Орбан и Рама во одборот за мир во Газа

Претходно тој на својот Фејсбук профил го објави текстот на писмото што го добил  од претседателот на САД, Доналд Трамп, кој лично го поканил да ја претставува Албанија во Одборот за мир за Појасот Газа.

Рама нагласи дека се заблагодарува за привилегијата и довербата што му ја дал и порачува дека ќе направи сè што е потребно за да го возвиши името на Албанија и достоинството на Албанците“. 

