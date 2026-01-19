Албанија лани ја посетиле над 12,46 милиони странци, приходите од туризмот над 4,4 милијарди евра

Pixabay

Министерството за туризам, култура и спорт на Албанија ги објави статистичките податоци за развојот на туризмот и културата за 2025 година, кои покажуваат зголемен интерес на странците за посета на земјата.

Минатата година престојувале 12. 466. 038 странци, што е за 6,6 отсто или 769.960 лица повеќе споредено со претходната година. Најбројни се косовските граѓани или 4 662 571 што е за 5,3 отсто повеќе од претходната година, објави министерството.

Од соседните земји втори по бројност се италијанските граѓани со над 1,92 милиони, потоа македонските над 932 илјади, грчките над 803 илјади и црногорските со над 781 илјада.

Бројките го одразуваат влијанието на политиките што се спроведуваат, инвестициите што се прават и соработката меѓу централните и локалните институции, оценуваат од министерството.

Раст од 14,5 отсто бележат и приходите од туризмот. За девет месеци достигнале 4,4 милијарди евра.