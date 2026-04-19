Србија и Албанија разговараат за отворање албански конзулат во Бујановац 

На маргините на дипломатскиот форум во Анталија, министерот за Европа и надворешни работи на Албанија, Ферит Хоџа, се сретнал со министерот за надворешни работи на Србија, Марко Ѓуриќ.

Во објава на социјалните мрежи, Хоџа напиша дека на средбата се фокусирале на зајакнување на билатералните односи преку дијалог и соработка, при што тој ја истакнал важноста на регионалната соработка, вклучително и дијалогот меѓу Косово и Србија.

Нашата дискусија се фокусираше на унапредување на билатералните односи преку конструктивен дијалог и соработка, за понатамошно консолидирање на економските и трговските врски, препознавајќи ја нивната важност во промовирањето на одржливиот развој и регионалната стабилност. Во овој поглед, ја ценам подготвеноста на Србија позитивно да одговори на нашето барање за отворање генерален конзулат во Бујановац“, наведува Хоџа.

Тој додава дека ја нагласил потребата од зачувување, развивање и зајакнување на регионалната соработка како најсигурен пат кон заедничка иднина, избегнувајќи неоправдана и непотребна реторика.

Како што осочил Хоџа, Албанија одлучила да инвестира во јасноста на своите позиции и конзистентноста на својата надворешна политика, како и во контактите меѓу луѓето и во образованието на младата генерација со силен европски менталитет.