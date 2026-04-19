Недела, 19 април 2026
МВР изврши проверка: Нема бомби во трговските центри „Ист гејт“ и „Дајмонд“, дојавите биле лажни

Лажни дојдави за бомби преку електронска пошта биле испратени денеска до Министерството за внатрешни работи за трговските центри „Ист гејт“ и „Дајмонд“ во Скопје. 

По повеќе од двочасовната проверка во внатрешноста и околу објектите, МВР соопшти дека дојавите дека се поставени електронски направи се лажни. Нема информации за тоа кој ги испратил мејловите до МВР. 

Денеска (19.04.2026) на електронска адреса на Министерството за внатрешни работи е добиена порака со закана дека во трговските центри „Ист гејт“ и „Дајмонд“ во Скопје се поставени експлозивни направи. Веднаш по добиените пријави преземени се соодветни мерки и активности од страна на полициски службеници во внатрешноста и околу објектите, при што е утврдено дека станува збор за лажни дојави за бомби“, се наведува во соопштението од МВР.

Претходно, вработени во трговскиот центар „Ист гејт“ за МИА изјавија дека околу 10:30 часот добиле порака да ги напуштат своите работи места, по што трговскиот центар беше затворен за купувачите, а оние кои сакаа да влезат беа вражани од полицајците кои го обезбедуваа трговскиот центар. 

