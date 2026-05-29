 Skip to main content
29.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 29 мај 2026
Неделник

Томовски: Со јавно-приватно партнерство ќе се гради саем во Скопје

Македонија

29.05.2026

Во Скопје ќе се гради саем откако објектите на Скопски саем беа урнати и на нивно место се изгради трговски центар, објави „4news.mk“.

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата Ивица Томовски во гостувањето во Ноќно студио на 4ТВ кажа дека веќе е најдена локација и објектите ќе се градат со јавно-приватно партнерство. Тој на ја откри точната локација, само рече дека е во близина на студиото на 4ТВ кое се наоѓа во зградите „Џавахир“ во Општина Аеродром.

„Ние како држава сега немаме саем. Имаме некоја локација во најава, чекаме уште да видиме со Град Скопје и Катастар дали таа локација е чиста. Планирано е да се изградат неколку хали за саем, спортски терени и хотел. Би барале приватен којшто ова ќе го инвестира за да не инвестираме ние како држава 50 милиони евра, а сепак тоа да остане на државата“, рече Томовски.

Скопје 8 години нема саем откако тој беше урнат во 2018 година за изградба на ТЦ „Ист гејт“.

Поврзани вести

Музика  | 29.05.2026
Концертите на „Илија Николовски-Луј“ ќе се пренесуваат на националниот сервис: Денот кој го очекував 15 години, конечно реализиран, вели директорот Јован Бицевски
Здравје  | 29.05.2026
Децата се опкружени со нездрава храна во и околу училиштата – првата национална проценка повикува на посилни мерки
Филм  | 28.05.2026
Започна снимањето на дебитанскиот долгометражен филм „Пролетно чистење“ на Марија Апчевска Петровска во продукција на „Кино Око“