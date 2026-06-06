4 чекори како да јадеме благо без да се дебелееме, советува ендокринолог

Претерувањето со јадење на слатки е непожелно за секого, без оглед на здравствените или проблемите со тежината, но, тоа не значи дека треба целосно да ги исфрлите од вашата исхрана.

Според нутриционистката и ендокринолог Албина Комисарова, ако мудро ги вклучите десертите во вашата исхрана, тие ќе ви дадат енергија без да ве оптоваруваат.