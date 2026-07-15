Овој дел најчесто „умира“ во лето: Три работи што мора да ги проверите пред да тргнете на пат

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Некои ситници чинат малку, а и лете, разликата меѓу „имав сѐ под контрола“ и „се заглавив на патот“ честопати зависи токму од нив. Асфалтот деновиве станува сѐ потопол, но повеќето возачи едноставно го вклучуваат клима уредот и продолжуваат да возат. Сепак, забораваме дека нашиот автомобил не е фрижидер што само се вклучува во напојувањето – тоа е машина направена од метал, гума и електроника што навистина ги чувствува овие топлински бранови, пишува „Данас (Danas)“.

Токму затоа, првиот совет гласи: Одвојте 15 минути за да си го освежите знаењето околу следниве три работи што се битни во лето.

Заборавете на пумпањето „отприлика“ на гумите

Налето, кога температурата на асфалтот се зголемува, воздухот во една гума се шири и притисокот се зголемува. Возењето со погрешен притисок значи две работи: Гумите се трошат нерамномерно (и се уништуваат предвреме), и – автомобилот почнува „да лебди“ во кривини, наместо прецизност и стабилност.

Совет: Проверете го притисокот само кога гумите се ладни. Погледнете во упатството за возилото, бидејќи производителот го пропишал тоа со причина. И не заборавајте да го проверите профилот на гумата – ако е стара и „излижана“, никаков притисок нема да ве спаси при првиот летен дожд.

Акумулатор – „тивкиот убиец“ што не предупредува

Луѓето се плашат од зимата, дека автомобилот нема да запали, но вистината е, всушност, спротивна – акумулаторите „умираат“ најмногу во лето. Високите температури под хаубата ги забрзуваат хемиските реакции, оксидацијата и празнењето, што ја ослабува механиката, којашто може да биде на крајот од својот век на траење.

Совет: Ако вашата акумулаторот е стар повеќе од четири години, не чекајте да ве изненади на паркинг далеку од дома. Побарајте тест од механичар – потребна е минута и ќе знаете до каде е вашиот автомобил, зашто кога нема да запали, предоцна е да се размислува за тоа.

Бришачи – кога стаклото се полни со наслаги

Зимата е „брутална“ за бришачите – мраз, снег, замрзнато стакло, па стругање… Сега на ред е Сонцето, кое ја суши гумичката до тој степен што таа станува тврда и напукната. Последиците? Кога ќе треба да се исчисти шофершајбната од инсекти на автопатот, бришачите само ќе ја размачкаат нечистотијата, создавајќи слој низ којшто возачот ништо не гледа.

Совет: Проверете го гумениот дел од секој бришач. Ако остават траги или „скокаат“ преку стаклото, веднаш треба да се сменат. Не е прашање на естетика, туку на безбедност – една секунда слаба видливост при 130 км/ч може да го уништи целото лето.

Заклучок: Автомобилот не е нешто што само го палите и возите, без разлика колку е добар. Овие ситници не чинат многу, а безбедноста во голема мерка зависи од нив. Проверете ги гумите, акумулаторот и бришачите. Ќе си заштедите нерви – но и на цената за влечење на расипан или, во краен случај чукнат автомобил.