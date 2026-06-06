 Skip to main content
06.06.2026
Република Најнови вести
Сабота, 6 јуни 2026
Неделник

В недела средба Макрон, Мерц, Стармер и Зеленски

Свет

06.06.2026

Претседателот на Франција, британскиот премиер и германскиот канцелар в недела во Лондон ќе се сретнат со претседателот на Украина, Володимир Зеленски, соопшти денеска Елисејската палата.

На средбата ќе се разговара за поддршката на Украина и за засилување на притисокот врз руските воени напори, како и за постигнување на праведен и траен мир во Украина и на европскиот континент, особено во рамките на Коалицијата на волјата.

Емануел Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц пред средбата со Зеленски ќе имаат трилатерална средба. 

Поврзани вести

Свет  | 04.06.2026
Радев убедува дека Бугарија и Грција се стратешки партнери и оска на стабилност во Југоисточна Европа
Свет  | 02.06.2026
Зеленски предупреди за можни масовни руски напади во текот на вечерта и ноќта
Економија  | 26.05.2026
Дурмиши и Ристески на средба со бизнис заедницата: Владата продолжува со мерки за поддршка на домашните компании