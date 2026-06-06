В недела средба Макрон, Мерц, Стармер и Зеленски

Претседателот на Франција, британскиот премиер и германскиот канцелар в недела во Лондон ќе се сретнат со претседателот на Украина, Володимир Зеленски, соопшти денеска Елисејската палата.

На средбата ќе се разговара за поддршката на Украина и за засилување на притисокот врз руските воени напори, како и за постигнување на праведен и траен мир во Украина и на европскиот континент, особено во рамките на Коалицијата на волјата.

Емануел Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц пред средбата со Зеленски ќе имаат трилатерална средба.