Русија уништила повеќе од 80 бензински пумпи во украинската област Харков

Kharkiv regional Prosecutor's Office

Руските сили уништија повеќе од 80 бензински пумпи во Харковската област во Украина, каде што е целосно прекинат пристапот до гориво на патот меѓу Харков и Полтава, изјави денеска регионалниот официјален претставник на Харков, Олександер Скорик.

Последната преостаната бензинска пумпа во Валки беше уништена вчера во руски воздушен напад, соопшти Скорик на социјалните мрежи.

Повеќе од 200 бензински пумпи се уништени ширум Украина, вклучително и повеќе од 80 во градот и регионот Харков, додаде Скорик, напоменувајќи дека на украинскиот пазар на гориво моментално нема недостиг.

Скорик ги повика возачите кои патуваат меѓу Харков и Полтава да се уверат дека имаат доволно гориво пред да тргнат на пат, бидејќи опциите за дополнување гориво сега практично не постојат на оваа рута.