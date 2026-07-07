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Неделник

Утре средба Мицкоски – Кос: Во фокус европската интеграција и реформите

Македонија

07.07.2026

Фејсбук профил на Христијан Мицкоски

Претседателот на владата на Република Македонија, Христијан Мицкоски, утре (8 јули 2026 година) во 12:10 часот ќе ја пречека еврокомесарката за проширување на Европската Унија, Марта Кос.

Предвидена е тет-а-тет средба меѓу премиерот Мицкоски и еврокомесарката Кос, по што ќе се одржи билатерална средба со владини претставници.

Во 13:20 часот е закажана заедничка прес-конференција на премиерот Мицкоски и еврокомесарката Кос, на која ќе бидат изнесени информации за темите на разговорите и идната соработка, информираат од прес службата на владата.

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