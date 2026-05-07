Ристески: Редовни парламентарни избори во 2028, ВМРО-ДПМНЕ останува посветено на реформите, евроинтеграциите и инфраструктурните проекти

Во емисијата „Анализа“ на телевизија 24 гостуваше пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Петар Ристески, кој истакна дека годинава нема да има предвремени парламентарни избори, односно дека ВМРО-ДПМНЕ се стреми за редовни избори во 2028 година и дека приоритет остануваат реформите, евроинтеграциите и реализацијата на проекти ветени пред граѓаните, пишува во денешното соопштение на ВМРО-ДПМНЕ.

Оваа година нема да има дефинитивно предвремени парламентарни избори, бидејќи оваа година ни е реформска година каде што ние и пред граѓаните и пред европската јавност треба да испорачаме она што сме ветиле пред граѓаните и она што сме се обврзале кон нашите европски партнери во делот на евроинтеграциите односно реформската агенда. Изборите редовни се во 2028 година, оваа година предвремени парламентарни избори нема да има, но ВМРО-ДПМНЕ е спремно секогаш да излезе на избори, бидејќи она што сме го ветиле ние сме го оствариле – рече Ристески.

Пратеникот Ристески посочи дека во изминатиот период е реализиран значаен дел од предизборната програма, наведувајќи ги како примери двојното зголемување на пензиите, потпишаните колективни договори во здравство и образование, притоа нагласувајќи го и инфраструктурниот бум низ целата држава.