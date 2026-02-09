Ристески: Го почитуваме правото на протест на синдикатите, и покрај утрешните протести организирани од ССМ, јас ќе бидам на работното место

Петар Ристески, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ беше дел од дебатата во емисијата „Само вистини“ на телевизија Канал 5, каде се осврна на актуелните случувања периодов околу минималната плата и зголемување на платите, за што истакна дека Владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ веќе склучи договор со синдикатите за зголемување на платите до 40% до 2028 година, а и потсети дека ова е историски најголемо зголемување во текот на еден мандат. Со оглед на тоа што ССМ најави блокади пред Собранието, Ристески истакна дека тој утре ќе биде присутен на своето работно место во Собранието, се наведува во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ, што МИА го пренесува интегрално.

,,Го почитуваме правото на протест како на сите така и на синдикатите и на работниците. Наша обврска е да се јавиме на работното место и утре секако ќе бидам присутен на моето работно место“, вели Ристески.

Тој истакна дека приротитет на ВМРО-ДПМНЕ како владејачко мнозинство е економски развој, повисоки плати и подобрување на животот на граѓаните.

„Ја прифаќаме пораката, право е на синдикатите да протестираат. Наш приоритет како политичка партија, како Влада, како пратеници од владејачкото мнозинство, е економскиот развој и подобување на животот на граѓаните и секако повисоки плати што и тоа го докажавме на дело, не само на зборови. Тоа беше и наше предизборно ветување и секаде онаму каде што се појавува Владата како работодавец, зголемени се платите, во здравството, во образованието, 10% повеќе во МВР, кај социјалните работници“, рече Ристески.

Ристески потсети и на договорот кој Владата веќе го склучи со УПОЗ и САДУ за зголемување на платите до 40% до 2028 година.

„Ова е историски најголемо зголемување на платите во еден мандат“, посочи Ристески.