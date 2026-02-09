Пратениците утре пешки на работa, пред Собрание ќе има протест

Претседателот на македонското Собрание, Африм Гаши, денеска изјави дека пратениците утре ќе мора сами да најдат начин да дојдат на работа по најавениот протест на ССМ кој започнува во 9 часот.

„На денешната координација со пратеничките групи зборуваме дека ќе има протест. Се договоривме сите координатори да разговараат со пратениците да најдат начин да дојдат на седница, без да го попречиме правото на протест на граѓаните. Не верувам дека некој со кола би дошол, дали ќе дојдат пеш или порано, не знам како ќе биде. Се договоривме дека ние треба да продолжиме да работиме, а исто така ќе го почитуваме правото на протест“, рече Гаши.

Без попречување на влезот и мерки од МВР

Претседателот на Собранието додаде дека не очекува пратениците да им имаат проблеми со влезот во зградата.