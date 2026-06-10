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10.06.2026
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Среда, 10 јуни 2026
Неделник

Познат е списокот на ракометари за ЕП до 20 години во Романија

Ракомет

10.06.2026

Freepik

Селекторот на машката репрезентација М20, Игор Илиевски го објави списокот на ракометари за претстојното европско првенство во Романија.

Предводникот на оваа генерација се одлучи за 18 имиња, а собирот е закажан за во понеделник (15.06.2026).

Младите ракометари ќе одиграат пријателски натпревари против селекциите на Саудиска Арабија, Грција и Италија.

Репрезентацијата ќе отпатува за Романија на 7. јули, шампионатот ќе се одржи од 08 до 19 јули 2026 година.

Македонија ќе се натпреварува во група со репрезентациите на Данска, Хрватска и Норвешка.