Познат е списокот на ракометари за ЕП до 20 години во Романија

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Селекторот на машката репрезентација М20, Игор Илиевски го објави списокот на ракометари за претстојното европско првенство во Романија.

Предводникот на оваа генерација се одлучи за 18 имиња, а собирот е закажан за во понеделник (15.06.2026).

Младите ракометари ќе одиграат пријателски натпревари против селекциите на Саудиска Арабија, Грција и Италија.

Репрезентацијата ќе отпатува за Романија на 7. јули, шампионатот ќе се одржи од 08 до 19 јули 2026 година.

Македонија ќе се натпреварува во група со репрезентациите на Данска, Хрватска и Норвешка.