Инфлацијата во САД на највисоко ниво во последните три години

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Цените во САД минатиот месец пораснаа со најбрзо темпо во изминатите три години, соопшти Бирото за статистика на трудот.

Стапката на инфлација во мај достигна 4,2 проценти, што е највисоко ниво на индексот на потрошувачки цени од април 2023 година.

Повисоките цени на нафтата и гасот, по американско-израелските напади врз Иран придонесоа за зголемувањето на цените.

Цените на енергенсите нагло се зголемија поради блокадата на Ормуска Теснина и оштетувањето на инфраструктурата за производство на фосилни горива.

Повисоката инфлација го зголемува притисокот врз американскиот претседател Доналд Трамп, кој дојде на власт со ветување дека ќе ги намали трошоците за живот.