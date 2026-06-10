5. издание на фестивалот„Преку езерото“ од 8-15 јули во Дојран, Струмица и Гевгелија

Петтото издание на фестивалот на балкански и медитерански филм „Преку езерото“ ќе се одржи од 8-15 јули во Дојран, Струмица и Гевгелија. На денешната прес конференција за деталите, програмата, гостите и новитетите информираа директорот на фестивалот, Јани Бојаџи, селекторот, Златко Гелески и извршниот директор, Дејан Милошевски.

Оваа година по петти пат фестивалот на балкански и медитерански филм „Преку езерото“ останува доследен на тоа да е фестивал на филмови од тој регион и да не се шириме надвор од тој архипелаг, кој има мошне значајно место во светот на кинематографијата. Оваа година за прв пат фестивалот го регионализираме и од 8-15 јули ќе се одржи во три града: Дојран, Гевгелија и Струмица. Поместувањето на терминот на фестивалот се должи на тоа што сакаме да им овозможиме на студентите и учениците кои сеуште не се заминати на одмор да можат да дојдат во Дојран, Гевгелија и Струмица и да уживаат во филмската магија. Проекциите на филмовите од главната селекција ќе се одржува во Дојран, во прекрасна атмосфера на отворено, во Амфитеатарот кој гледа точно преку езерото, а останатите програми, како краткометражната, студентската програма и кинематографијата во фокус ќе се одржат во Струмица. Годинава за прв пат имаме кинематографија во фокус и тоа ќе биде современата иранската кинематографија- еден ирански филм ќе биде во селекција и ќе имаме светска премиера на „Преку езерото“ и ме радува што сме препознаени како значаен фестивал на кој се одржуваат светски премиери, рече Јани Бојаџи, директор на фестивалот.

Бојаџи информираше и за работилницата на која се развиваат и финансираат снимање на дипломски студентски краткометражни филмови.

Оваа работилница ја реализираме по трет пат, веќе се снимени пет краткометражни играни филмови на студенти од македонските универзитети. Од минатогодишната работилница имаме два филма и тие ќе имаат светска премиера на фестивалот во Дојран, соопшти Бојаџи и им се заблагодари на сите актери кои им излегле во пресрет на студентите и снимале без надомест.

Новина годинава е соработката со Креативна Европа и организирање на работилница на актуелна тема „Вештачката интелегенција и современата кинематографија“.

Сите сме свесни дека голем дел од кинематографијата ќе биде создавана со алатките на вештачката интелегенција. Јас, како универзитетски професор го поттикнувам тоа и сметам дека не можеме да пливаме наспроти брановите и мора да се движиме заедно со развојот на технологијата затоа што филмот е применета уметност- не можете да направите филм ако не примените технологија. Таа се развива и сите умни колеги порано или подоцна ќе сфатат дека борбата против технологијата е безмислена. Таа работилница ќе ја водат два медија деска од соседството- веќе е потврден медија дескот од Бугарија од каде ќе имаме предавач, а во преговори сме и со медија дескот од Србија од каде чекаме потврда за нивниот предавач, информираше Бојаџи.

Селекторот на филмската програма, Златко Гелески рече дека се посветил на сите лица, односно сите култури и филмови кои ги опфаќа Балканот и Медитеранот.

Главната селекција ќе брои шест филмови, поголем дел се филмови од Балканот, но за останатите сакав да допрам до најдалечните точки на Медитеранот, за да се понуди диверзитет. Можам со сигурност да потврдам дека ниту еден филм не наликува на било кој од селекцијата. И токму тоа беше убавината на селекцијата. Предвидуваме гости од сите филмови на фестивалот, бидејќи токму гостите се тие што го прават фестивалот, а културната разновидност е токму она што го прави посебен „Преку езерото“.

Во селекцијата на краткометражни филмови ќе има 15 филмови од кои половина се филмови од странство, а другата половина се македонски краткометражни филмови. Значи од 40, 20 филмови ќе бидат македонски.

Од друга страна во студентската програма се поместени 12 филмови од студентите на Универзитетот во Тетово, ЕСРА и ФДУ, информираше Гелески и дополни дека фестивалот и годинава ја има програмата за деца.

Дејан Милошевски, извршен директор на фестивалот информираше за претпрограмата и програмата на фестивалот.