24.05.2026
Недела, 24 мај 2026
Гаши: Наследството на Светите Кирил и Методиј – инспирација за зачувување на универзалните вредности на знаењето, дијалогот и почитувањето меѓу народите

Наследството на Светите Кирил и Методиј останува трајна инспирација за зачувување на универзалните вредности на знаењето, дијалогот и почитувањето меѓу народите, пишува во денешната честитка на собранискиот претседател Африм Гаши.

По повод 24 мај – Денот на Светите Кирил и Методиј, изразувам почит и благодарност кон двајцата просветители, кои со својата мисија ги поставија темелите на писменоста, образованието и духовниот и културниот развој на словенските народи. На овој значаен ден, ја потврдуваме нашата посветеност кон образованието, културата и соработката, како вредности што градат демократски и напредни општества. Оваа година, Денот на Светите Кирил и Методиј го одбележуваме во Ватикан, каде што ја предводам државната делегација на Република Македонија на традиционалниот настан во чест на Свети Кирил – се додава во честитката на Гаши.

