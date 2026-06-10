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10.06.2026
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Среда, 10 јуни 2026
Неделник

Обдукција треба да покаже од што починале две жени, на чии тела нема траги од насилство

Хроника

10.06.2026

Во текот на вчерашниот ден во СВР Скопје биле пријавени за починати две жени.

Прво, во 11:35 часот во СВР Скопје е пријавено дека во основно училиште во с.Црешево, скопско, каде била вработена, на В.Ѓ.(57) и се слошило и починала. Лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по насоки од јавен обвинител телото на починатата било дадено за обдукција.

Кратко потоа е пријавено дека во домот на подрачјето на општина Аеродром била пронајдена почината Д.А.(59). Лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по насоки од јавен обвинител телото на починатата било дадено за обдукција.

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