 Skip to main content
07.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 7 мај 2026
Неделник

Поранешниот градоначалник на Њујорк, Џулијани, пуштен од интензивна нега

Свет

07.05.2026

Поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани, е префрлен од одделот за интензивна нега на обично одделение, но ќе остане во болница до целосното закрепнување, изјави неговиот портпарол Тед Гудман.

Осумдесет и едногодишниот Џулијани бe[e хоспитализиран во критична состојба поради воспаление на белите дробови. Гудман истакна дека градоначалникот и неговото семејство се благодарни за поддршката и молитвите.

Џулијани се стекна со светска слава во 2001 година кога раководеше со Њујорк за време на терористичките напади на 11 септември. Подоцна одигра клучна улога во политичкиот живот како сојузник и личен адвокат на Доналд Трамп. По претседателските избори во 2020 година, тој беше меѓу главните заговорници на тврдењата за нерегуларности во изборниот процес, наведува Би-Би-Си.(МИА)

Поврзани вести

Култура  | 22.03.2026
Изложбата „Traveling in Colour: The Balkan Spirit in New York“- избор на дела од Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ отворена во Македонскиот КИЦ во Њујорк
Свет  | 10.03.2026
Кран-Монтана соопшти дека градоначалникот нема да носи одлуки за фаталниот пожар во барот
Македонија  | 19.01.2026
Градоначалникот на Крива Паланка скокна по крстот во Крива Река, но не го фати