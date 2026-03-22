Недела, 22 март 2026
Изложбата „Traveling in Colour: The Balkan Spirit in New York“- избор на дела од Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ отворена во Македонскиот КИЦ во Њујорк

На 20 Март во градот што никогаш не спие свечено бешр отворена изложбата „Traveling in Colour: The Balkan Spirit in New York“, која претставува избор на дела од Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“.

Изложбата се одржува во Gallery MC, каде пред бројна публика беа претставени дела инспирирани од православната иконографија и балканското културно наследство.

Уметничките творби ја спојуваат духовноста со современиот израз, претставувајќи ја Вевчанската колонија како „архив во движење“, во кој традицијата постојано се преосмислува.

Настанот привлече внимание како редок пример на автентична македонска културна приказна што директно комуницира со глобалната публика.

Свеченото отворање се одржа на 20 март, а изложбата ќе биде отворена за посетители до 25 март.

Организаторите оценуваат дека станува збор за значаен чекор во интернационализацијата на македонската уметност, испраќајќи силна порака дека македонската духовност има свое место на светската сцена.

Проектот е реализиран со поддршка на Министерството за култура и туризам, како дел од културната дипломатија на државата.

Меѓународната ликовна колонија „Вевчански видувања“ се одржува во организација на семејството Угриноски во прочуениот традиционален ресторан ,,Виа Игнација” во Вевчани.

Поврзани вести

Филм  | 22.03.2026
Режисерот Вардан Тозија и продуцентката Ивана Шекуткоска освоија Cinélab Romania Award за проектот “Балада за лонецот и капакот”
Здравје  | 21.03.2026
Одбележување на Светскиот ден на лицата со Даунов синдром
Култура  | 21.03.2026
Три македонски драми во престижниот избор на Европската мрежа за драма и превод „Еуродрам“
