Недела, 22 март 2026
Мицкоски: ДДВ за горивата се намалува на 10%

Владата денеска на вонредна седница донесе пакет мерки со цел да се спречи драстичен скок на цените на горивата на македонските бензински станици. По завршувањето на седницата, премиерот Христијан Мицкоски на прес-конференција ја соопшти одлуката со која државата ќе интервенира на пазарот на нафтени деривати.

Според премиерот Мицкоски, главната цел е да се заштити стандардот на граѓаните во услови кога цените на светските берзи растат поради кризата на Блискиот Исток.

Премиерот Мицкоски соопшти дека одлучиле да се намали данокот на додадена вредност од 18% на 10%, со тоа то цената на бензинот останува непроменета а нафтата да се зголеми од 3 до 3,5 денари од литар.

