19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Градоначалникот на Крива Паланка скокна по крстот во Крива Река, но не го фати

Македонија

19.01.2026

Во духот на вековната православна традиција, денес во Крива Паланка беше одбележан големиот христијански празник Богојавление – Водици, кога, според верувањето, се осветуваат водите и се симболизира Христовото крштевање во реката Јордан, носејќи здравје, благослов и духовна сила за верниците.

По тој повод, градоначалникот на Општина Крива Паланка, Сашко Митовски, се фрли по светиот крст во водите на Крива Река, но не го фати.

фото: Фејсбук профил на градоначалникот на Општина Крива Паланка, Сашко Митовски

По фрлањето на светиот крст, Општина Крива Паланка организираше заедничка празнична прослава.За присутните беа бесплатно поделени над 4.000 порции пивтија, топли пијалоци и скара на жар, а беше организирана и музичка програма.

