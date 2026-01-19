 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

Анџело Илиевски прв до светиот крст во Демир Капија

Македонија

19.01.2026

МИА

Во водите на реката Бошава во Демир Капија се одржа чествувањето на големиот христијански празник Богојавление – Водици. Меѓу бројните учесници, Анџело Илиевски го фати светиот крст. Тој доби и подароци.

Нека оваа чест му донесе здравје, духовен мир, мудрост, радост и успех, а благословот од денешниот ден да го следи во текот на целата година, му посакаа од Општина Демир Капија.

Притоа изразија благодарност до сите учесници, верници и граѓани за продолжувањето на вековната традиција, честитајќи го празникот.

Илиевски посака здравје и среќа, за себе и за сите други луѓе во светот.

