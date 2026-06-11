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11.06.2026
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Неделник

На крводарителска акција во Крива Паланка собрани 101 единица крв

Македонија

11.06.2026

На крводарителската акција што се одржа во просториите на Националната установа Центар за култура Крива Паланка собрани се 101 единица крв. Организатор е Црвен крст на Македонија, општинска организација Крива Паланка во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје.

Ова е осма акција годинава од вкупно планираните 15, а е една од најуспешните, со собрани вкупно 101 единица крв, што уште еднаш ја покажа хуманоста на паланчани, кои иако времето беше навистина топло, сепак во огромен број се одзваа и даруваа од драгоцената течност, информира Маја Илиевска, секретар на ОО Црвен крст Крива Паланка.

Денешната акција се реализираше во соработка со НУЦК Крива Паланка, додека наредната е закажана за 23 јуни во општинската сала на локалната самоуправа на Општина Ранковце.

До крајот на 2026 година, согласно годишниот план за крводарување, ќе се одржат уште седум акции.

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