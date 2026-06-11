Германските репрезентативци ќе им го платат превозот на навивачите во Џу Џерси за да дојдат на стадион

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Германските репрезентативци ќе им ги платат патните трошоци за превоз со автобус на 600 навивачи за нивниот последен натпревар од групната фаза на Светското првенство, кој Германија ќе го одигра на 25 јуни во Њу Џерси против Еквадор.

Одлуката доаѓа откако градските власти повеќекратно ги зголемија цените на билетите за воз и автобус од Њујорк до стадионот „Метлајф“ во Њу Џерси, што предизвика незадоволство меѓу навивачите.

Со оглед на високата цена на патувањето со автобус и воз во Њујорк за време на Светското првенство, репрезентацијата на Германија организираат бесплатен превоз за последниот натпревар од групата за 600 навивачи“, соопшти Германската фудбалска асоцијација.

Превозот беше бесплатен за навивачите на последните две светски првенства во Русија и Катар. Четирикратниот светски првак Германија настапот на Мундијалот 2026 ќе го почне во Хјустон против Курасао в недела.