 Skip to main content
07.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 7 мај 2026
Неделник

Сахарска прашина и валкан дожд во претстојните денови

Сервиси

07.05.2026

Според метео анализата на познатиот македонски метеолог Славчо Попоски, под влијание на атмосферски фронт кој преку Алпите се спушта кон регионот, времето во земјава од денес па до крајот на неделата ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд.

Најобилни врнежи се очекуваат утре (петок) кога локално ќе има: пороен дожд, грмежи,засилен ветер и услови за невреме и појава на град. 

Во Скопје и околината исто така се очекува нестабилно време со дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен и југоисточен правец, а во сабота се очекува засилен северен ветер, особено долж Повардарието.

Температурите во петок ќе се движат од 14 до 23 степени, додека за викендот, особено во недела, повторно ќе бидат во пораст и на југоистокот ќе достигнат до околу 30 степени.

Дополнително, поради јужно воздушно струење, во атмосферата ќе има значително количество сахарска прашина и песок, па дождот што ќе наврне деновиве ќе биде таканаречен „валкан дожд“ 

Поврзани вести

Сервиси  | 07.05.2026
Променливо облачно време со повремен локален дожд и ветер од јужен правец
Сервиси  | 06.05.2026
Најавено големо невреме во Македонија
Балкан  | 01.05.2026
Европа и Балканот ќе ги зафати необичен студен бран