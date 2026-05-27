27.05.2026
Државата воведува месечна помош од 3.000 денари за ранливите категории граѓани

Државата подготвува нов пакет мерки за финансиска поддршка, со кој е предвидено одредени ранливи категории граѓани да добиваат по 3.000 денари месечно. Целта на оваа мерка е да се ублажат трошоците за живот и да им се помогне на најпогодените домаќинства во земјата.

Кои граѓани се опфатени со мерката иако официјалните критериуми сè уште се прецизираат, досегашните информации укажуваат дека помошта ќе биде насочена кон следните групи:

Самохрани родители;

Корисници на социјална парична помош;

Лица со ниски примања;

Лица со попреченост;

Други социјално загрозени категории граѓани.

Предвидено е поддршката да се реализира преку месечни исплати во точно утврден временски период. Според досегашните слични владини програми, корисниците се одредуваат врз основа на специфични критериуми утврдени од надлежните институции.

Во овој моменат се чека на официјално објавување на деталните услови за аплицирање, како и прецизирање на конечниот опфат на корисници. Институционалните одлуки во наредниот период треба да ги дефинираат сите административни чекори кои граѓаните ќе треба да ги преземат за да ја остварат оваа помош.

