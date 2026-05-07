Редок концерт на чембало и глас денеска во НУ „Марко Цепенков“ во Прилеп

На 7 мај 2026г./четврток/ од 20.00 часот во организација на НУЦК „Марко Цепенков“, во Прилеп за првпат ќе се одржи концерт на клавичембало – еден од најзначајните инструменти на барокната епоха, кој ја обликувал музичката мисла и изведувачката практика на 17 и 18 век, а е исклучително редок инструмент во Македонија, со само два функционални примероци во земјата според достапните податоци.

Концертот, под наслов „Музиката на европските дворови на XVII век“ ќе го изведат: Јована Топалов (Србија), меѓународно образована чембалистка од Белград со силна насоченост кон историски информираната изведба, и сопранот Ана Митоска (Македонија), која значаен дел од својот уметнички репертоар го посветува на раната музика. Концертната програма нè води низ европските дворови на XVII век – од Англија, преку Австрија и Франција до Шпанија. Ќе бидат изведени дела од Д. Скарлати, Ј.Ј. Фробергер, Е. Жаке де ла Гер и Х. Персел, вклучувајќи ги вокалните минијатури “Music for a While” и “What Power Art Thou” и драмската кантата „Сузана”. Концертот го истражува богатството на барокниот музички израз и звучниот свет на европските дворови, а е тематско продолжение на минатогодишните Dulcia Sonant концерти.

Звукот на чембалото, за разлика од неговиот наследник пијаното, се создава преку механизам на перца кои со тргање на жиците произведуваат јасен, светкав тон карактеристичен за барокниот музички израз.

Концертот претставува редок културен настан за македонската музичка сцена во целина – и можност за доживување на барокниот звучен свет – чембало и глас – во живо, во историски информирана изведба. Концертот се реализира со поддршка на Министерството за култура и туризам на Република Македониja.

Податоци за уметниците:

Јована Топалов е чембалистка од Србија, специјализирана за рана музика и историски информирана изведба. Образованието го стекнува во Белград и на Универзитетот во Илиноис (САД), а докторира на ФМУ во Белград со проект посветен на интерпретацијата и музичката реторика во делата на Фробергер.

Настапува како солист и basso continuo соработник со значајни ансамбли и оркестри, и е член на ансамблот „Белградски барок“. Активно се занимава и со педагошка дејност како професор по чембало и камерна музика во Белград.

Ана Митоска

Ана Митоска е сопран од Македонија со разновиден репертоар кој опфаќа музика од средниот век до современи дела, како и проекти за театар и филм. Дипломира соло пеење на ФМУ во Скопје.

Активно настапува на концерти и фестивали, соработувајќи со домашни и меѓународни уметници, а се усовршувала кај реномирани имиња од областа на раната музика. Таа е основач и уметнички автор на фестивалот за рана музика Dulcia Sonant, како и на повеќе концертни и мултимедијални проекти.