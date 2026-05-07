Филмска работилница за деца со Ана Василевска во „Јавна соба“

„Учиме екологија, другарство и емпатија низ филм и игра“ е насловена работилницата за деца што ќе се одржи в сабота (9 мај) во 12 часот во „Јавна соба“ во Скопје. Преку проекција на избран детски филм, ликовна работилница, групни активности и драмска игра, децата не само што гледаат, туку доживуваат, создаваат и учат како да ги препознаат и разберат светот околу себе и сопствените емоции. Работилницата е наменета за деца од 4 до 12 години, а ќе ја води Ана Василевска, авторка и програмска координаторка на проектот. Таа низ интерактивен и топол пристап ќе ги води децата низ процесот на гледање, размислување и креативно изразување.

Во текот на тричасовната програма, децата ќе добијат:

– заедничко филмско доживување со внимателно одбран детски филм;

– креативна работилница (цртање и визуелно изразување инспирирано од филмот);

– воден разговор за препознавање емоции, другарство и вредности;

– групни активности што поттикнуваат соработка и самодоверба;

– драмска игра и импровизација;

– краток вовед во светот на филмот (како се создава приказна, улогата на ликовите, музиката и емоциите).

Бројот на места е ограничен, билетите се достапни на линкот.