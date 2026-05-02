02.05.2026
ФИФА ќе ја преиспита својата стратегија за продажба на влезници за СП2030

Facebook / FIFA
ФИФА објави дека ќе ја преиспита својата стратегија за продажба на билети за Светското првенство во 2030 година откако се соочи со критики поради вртоглавото зголемување на цените на билетите за претстојниот мундијалски турнир во САД, Канада и Мексико.

Генералниот секретар Матијас Графстром по конгресот на ФИФА во Ванкувер изјави дека високите цени на билетите за Светското првенство 2026 ја одразуваат „реалноста на пазарот во Cеверна Америка“.

Секогаш ќе имам емпатија за навивачите и нивните мислења, но мислам дека има прилично широк спектар на цени на билети, некои се евтини, некои се поскапи. Секако, ние слушаме, ги земаме предвид коментарите и, како што правиме за секое светско првенство, ќе ја разгледаме ситуацијата и ќе видиме како ќе го направиме тоа за следниот турнир“, рече Графстром.

Според извештаите, оваа недела на берзата за препродажба на билети на ФИФА биле понудени четири билети за финалето на Светското првенство на 19 јули по неверојатна цена од два милиони долари. Други платформи за препродажба нудат билети за финалето што чинат десетици илјади долари.

