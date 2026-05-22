 Skip to main content
22.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 22 мај 2026
Неделник

Сити за Пеп ќе именува трибина и ќе постави статуа

Фудбал

22.05.2026

Премиерлигашот Манчестер Сити објави дека главната трибина на „Етихад“ од следниот натпревар, последниот на менаџерот Пеп Гвардиола ќе го носи неговото име. Но тоа нема да биде се, клубот ќе изработи статуа пред таа трибина.

На овој начин Манчестер Сити сака на убав начин да му се оддолжи на трофејниот тренер, кој во период од десет години колку што беше на клупата на „граѓаните“ освои 20 трофеи.

–  Одамна изјавив дека Манчестер Сити треба да ги има на располагање најдобрите луѓе како на терен така и надвор од него. Пеп беше ДНК на клубот, повеќе поради начинот на кој ги освојуваше трофеите, отколку што ги подигнуваше, изјави сопственикот на клубот Шеик Мансур.

Главната трибина ќе го носи името „Пеп Гвардиола Станд“. Трибината неодамна беше реновирана и со зголемен капацитет за 7.000 места.

–  Трибината Пеп Гаврдиола и статуата ќе биде пред неа, со надеж дека Пеповото наследство ќе биде вметнато во ткивото на овој фудбалски клуб, градот Манчестер и англискиот фудбал, изјави претседателот на Сити, Халдун Ал Мубарак.

Манчестер Сити во недела во последното коло од Премиер лигата ја пречекува екипата на Астон Вила.

Поврзани вести

Фудбал  | 19.05.2026
Највлијателниот новинар Романо тврди: Крај на ерата на Гвардиола во Сити
Фудбал  | 15.05.2026
Гвардиола богато ќе ги „почасти“ играчите на Барнли ако не загубат од Арсенал
Фудбал  | 03.04.2026
Дали Гвардиола е решението за Италија?