Толку од предлогот на Мерц за постепен прием на Западниот Балкан и Украина во ЕУ: Предлогот веќе е одбиен од словачкиот премиер Фицо

Европска комисија денеска потврди дека го примила писмото од германскиот канцелар Фридрих Мерц, во кое предлага забрзана интеграција на Западен Балкан и Молдавија, како и придружно членство за Украина.

– Тоа покажува дека постои силна посветеност на земјите-членки проширувањето да стане реалност, што е можно поскоро. Многу е јасно дека проширувањето сега е геостратешка инвестиција во нашиот просперитет, мир и безбедност, наведе портпаролот на ЕК, Гијом Мерсие.

Но, овој предлог веќе е одбиен од словачкиот премиер Роберт Фицо.

Тој додаде дека членството на Украина во ЕУ е суштински поврзано со безбедноста на Унијата, но оти „подеднакво е важно да се заврши процесот на проширување на ЕУ со сите земји-кандидатки кои работат кон пристапување со години“, при што „сите иновативни решенија треба да бидат водени и од процес заснован на заслуги“.

Но, Мерсие не одговори дали идејата за придружно членство во ЕУ е правно можно без измени на договорите и едногласно одобрување од земјите-членки.