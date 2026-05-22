Толку од предлогот на Мерц за постепен прием на Западниот Балкан и Украина во ЕУ: Предлогот веќе е одбиен од словачкиот премиер Фицо

22.05.2026

Европска комисија денеска потврди дека го примила писмото од германскиот канцелар Фридрих Мерц, во кое предлага забрзана интеграција на Западен Балкан и Молдавија, како и придружно членство за Украина.

– Тоа покажува дека постои силна посветеност на земјите-членки проширувањето да стане реалност, што е можно поскоро. Многу е јасно дека проширувањето сега е геостратешка инвестиција во нашиот просперитет, мир и безбедност, наведе портпаролот на ЕК, Гијом Мерсие.

Но, овој предлог веќе е одбиен од словачкиот премиер Роберт Фицо.

Тој додаде дека членството на Украина во ЕУ е суштински поврзано со безбедноста на Унијата, но оти „подеднакво е важно да се заврши процесот на проширување на ЕУ со сите земји-кандидатки кои работат кон пристапување со години“, при што „сите иновативни решенија треба да бидат водени и од процес заснован на заслуги“.

Но, Мерсие не одговори дали идејата за придружно членство во ЕУ е правно можно без измени на договорите и едногласно одобрување од земјите-членки.

– Сè уште не сме во фаза на правна дискусија, туку политичка дискусија што треба да се одржи во рамките на Европскиот совет. Проширувањето е дискусија водена од земјите-членки. Комисијата е таму за да го олесни процесот и да обезбеди експертиза, но прво ни е потребна политичка дискусија, истакна Мерсие. 

