Прва средба на министрите за надворешни работи на Бугарија и Македонија: Нема разговори за македонскиот јазик, идентитет, култура и историја

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска на средба со неговата бугарска колешка Велислава Петрова ја нагласи потребата од изнаоѓање решение за билатералното прашање, кое го кочи процесот на отворање преговори со Европската Унија, потврдувајќи ги позициите на Владата и укажувајќи дека темите поврзани со македонскиот јазик, идентитет, култура и историја не можат да бидат предмет на разговори, информира македонското Министерство за надворешни работи по средбата на двајцата министри што се одржа на маргините на министерскиот состанок на НАТО во Хелсингборг, Кралството Шведска.

На средбата, соопшти МНР НТ, посебен акцент беше ставен на значењето на Коридор VIII и потребата од забрзување на активностите поврзани со отворањето на граничниот премин „Клепало“, како важен дел од регионалната инфраструктурна и економска поврзаност.