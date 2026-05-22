За малку ќе се судреле на улица: Рубин Земон од СДСМ случајно се сретнал во Софија со Виктор Стојанов

Членот на извршниот комитет на СДСМ, Рубин Земон, реагираше на објавата фотографија помеѓу него со бугарскиот провокатор Виктор Стојанов.
Тој пред медиумите се правда дека средбата со Стојанов била случајна во трговски центар во Софија.
Медиумите ги нарекува “курирци”, кои оркестрирано го напаѓале. Средбата била пред петнаесетина дена.
– Со мојот син седевме во трговски центар во Софија кога ми пријдоа луѓето, ми кажаа дека ме препознале кој сум и прашаа дали може да седнат со нас на кафе и да направат фотографија. Првично не знаев дека станува збор за луѓе од фондацијата. Кратко поразговаравме за случувањата во двете земји и тоа беше сѐ. – изјавил Рубин Земон за мкд.мк.